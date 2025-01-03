Архангельский чиновник Петрова оплатила ущерб региону в размере 2 млн

Прокуратурой Архангельской области и автономного округа в судебном порядке с осужденной Снежаны Петровой взыскана сумма ущерба, причиненного в результате совершенного ею преступления, в размере 2 миллионов рублей. Денежные средства взысканы в доход Архангельской области.

Бывшая сотрудник государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства» привлечена к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) по приговору Октябрьского районного суда г. Архангельска от 22.04.2024 за совершение действий в интересах своего знакомого предпринимателя по организации и заключению государственного контракта по необоснованно завышенной цене.

Ответчица в суде с исковыми требованиями прокурора не согласилась с мотивировкой об отсутствии факта причинения ущерба.

Решение не вступило в законную силу.