Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский чиновник Петрова оплатила ущерб региону в размере 2 млн

Прокуратурой Архангельской области и автономного округа в судебном порядке с осужденной Снежаны Петровой взыскана сумма ущерба, причиненного в результате совершенного ею преступления, в размере 2 миллионов рублей. Денежные средства взысканы в доход Архангельской области.

Бывшая сотрудник государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства» привлечена к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) по приговору Октябрьского районного суда г. Архангельска от 22.04.2024 за совершение действий в интересах своего знакомого предпринимателя по организации и заключению государственного контракта по необоснованно завышенной цене.

Ответчица в суде с исковыми требованиями прокурора не согласилась с мотивировкой об отсутствии факта причинения ущерба.

Решение не вступило в законную силу.

30 январь 10:40 | : Скандалы

Главные новости


Золушка с матерком. Феномен «Аноры» и Юры Борисова
Архангельская область. Изба Семи Государей

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (338)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20