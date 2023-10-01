Упырь из Коноши обокрал женщину-инвалида

Приговором Коношского районного суда Архангельской области 29-летний житель поселка Коноши признан виновным в хищении денежных средств у своей знакомой и ему назначено наказание в виде принудительных работ на 1 год 5 месяцев.

В судебном заседании установлено, что подсудимый 26.06.2022 в вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения в частном доме по ул. Коллективизации в пос. Коноша, похитил у своей знакомой мобильный телефон, ее банковскую карту, с которой похитил денежные средства. При этом общий ущерб в размере более 11 тыс. рублей потерпевшей не возмещен.

В этой связи прокурором района в защиту прав и законных интересов потерпевшей, являющейся инвалидом 1 группы, в суд направлено исковое заявление о взыскании с осужденного материального ущерба, причиненного в результате преступления.

Иск прокурора удовлетворен, с осужденного взысканы денежные средства в размере причинённого ущерба.