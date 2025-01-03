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Тьма кромешная. Фонари на мосту через реку Виледь стоят для красоты

В Народный фронт обратилась неравнодушная жительница Коряжмы Наталия Малых. На мосту через реку Виледь в районе деревни Мокрая горка есть восемь световых опор, но света нет. 

Светло здесь было лишь 35 лет назад – после ввода сооружения в строй. 

Между тем, интенсивность движения на трассе А-123 ежегодно растёт. Она соединяет две федеральные дороги и три региона: Архангельскую, Вологодскую области и Республику Коми. 

Аварии тут никого не удивляют. 3 января 2025 года из-за темени на подъезде к мосту произошло очередное ДТП: пострадали сразу три автомобиля – два большегруза и легковушка. 

Народный фронт обратился в ФКУ «Упрдор «Холмогоры». Общественники требуют вернуть освещение трассы и обеспечить безопасность дорожного движения.

29 январь 11:23 | : Скандалы

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