Тьма кромешная. Фонари на мосту через реку Виледь стоят для красоты

В Народный фронт обратилась неравнодушная жительница Коряжмы Наталия Малых. На мосту через реку Виледь в районе деревни Мокрая горка есть восемь световых опор, но света нет.

Светло здесь было лишь 35 лет назад – после ввода сооружения в строй.

Между тем, интенсивность движения на трассе А-123 ежегодно растёт. Она соединяет две федеральные дороги и три региона: Архангельскую, Вологодскую области и Республику Коми.

Аварии тут никого не удивляют. 3 января 2025 года из-за темени на подъезде к мосту произошло очередное ДТП: пострадали сразу три автомобиля – два большегруза и легковушка.

Народный фронт обратился в ФКУ «Упрдор «Холмогоры». Общественники требуют вернуть освещение трассы и обеспечить безопасность дорожного движения.