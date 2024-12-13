В северодвинском психдиспансере халатно относились к проблемам веса и роста

Прокуратурой города Северодвинска проведена проверка соблюдения законодательства о здравоохранении в ГБУЗ АО «Северодвинский психоневрологический диспансер», в ходе которой в деятельности медицинского учреждения выявлены нарушения закона.

Так, в некоторых медицинских кабинетах диспансера отсутствовали бактерицидные облучатели, неврологические молотки, детские смотровые кушетки, напольные электронные весы с ростомером.

В этой связи главному врачу ГБУЗ АО «Северодвинский психоневрологический диспансер» внесено представление. В целях устранения выявленных нарушений заключены контракты на поставку недостающего оборудования, которое в настоящий момент поставлено в полном объеме (27 единиц), права граждан на оказание качественной медицинской помощи восстановлены.