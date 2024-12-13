Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В северодвинском психдиспансере халатно относились к проблемам веса и роста

Прокуратурой города Северодвинска проведена проверка соблюдения законодательства о здравоохранении в ГБУЗ АО «Северодвинский психоневрологический диспансер», в ходе которой в деятельности медицинского учреждения выявлены нарушения закона. 

Так, в некоторых медицинских кабинетах диспансера отсутствовали бактерицидные облучатели, неврологические молотки, детские смотровые кушетки, напольные электронные весы с ростомером. 

В этой связи главному врачу ГБУЗ АО «Северодвинский психоневрологический диспансер» внесено представление. В целях устранения выявленных нарушений заключены контракты на поставку недостающего оборудования, которое в настоящий момент поставлено в полном объеме (27 единиц), права граждан на оказание качественной медицинской помощи восстановлены. 

 

21 январь 12:55 | : Скандалы

Главные новости


Веселей, ребята, выпало нам…
Январские пироги. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (210)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20