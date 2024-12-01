Судебные приставы проконтролировали ремонт подъезда в Новодвинске

Текущий ремонт подъезда в одном из домов г. Новодвинска сделан под контролем судебных приставов.

По решению суда управляющая компания обязана была произвести в подъезде одного из многоквартирных домов в городе Новодвинске текущий ремонт, который включал в себя: окраску стен и перекрытий подъезда, оконных и дверных заполнений, замену деревянных поручней новыми и их окраску; устранение неисправности дверных заполнений для обеспечения плотности притворов; устранение неисправности оконных проёмов, замену составного остекления на целое.

Все работы должны были быть проведены в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации, а также с использованием соответствующих нормам строительных материалов.

Руководитель управляющей компании был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и мерах принудительного характера в случае неисполнения судебного решения. Несмотря на это, в установленные сроки ремонт сделан не был.

Судебным приставом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Также организация привлечена к административной ответственности по статье 17.15 КоАП и оштрафована на 30 тысяч рублей.

Принятые сотрудником органа принудительного исполнения меры побудили управляющую компанию изыскать средства и произвести текущий ремонт подъезда.

Выехав по адресу и убедившись, что все необходимые работы сделаны, судебный пристав окончил исполнительное производство.

Теперь жильцы встретят Новый год в отремонтированном и чистом подъезде.