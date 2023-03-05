РВК-Архангельск: «Мошенничество и коррупция для нас неприемлемы»

Из пресс-релиза:

Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера, директора по производству и начальника центральной диспетчерской службы ООО «РВК-АРХАНГЕЛЬСК», каждый из которых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а», «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, за незаконные действия, в крупном размере).

Установлено, что должностные лица ООО «РВК-АРХАНГЕЛЬСК» в периоды с 23.05.2022 по 03.06.2022 и 30.05.2022 по 14.06.2022, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь при исполнении своих должностных обязанностей на территории г. Архангельска, незаконно получили от двух жителей областного центра денежные средства в общей сумме 1,7 млн рублей за незаконное подключение объекта незавершенного строительства (жилого дома) и здания автогаража к централизованной системе холодного водоснабжения силами и средствами ООО «РВК-АРХАНГЕЛЬСК», в обход официальных процедур.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по области и расследовано следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по области и НАО.

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.

Редакция ИА RUSNORD обратилась за комментарием к руководству компании. Ответил и.о. генерального директора «РВК-Архангельск» Дмитрий Лыков:

- Для нас данный пресс-релиз прокуратуры не стал новостью. Еще летом 2022 года нашей службой безопасности были выявлены неправомерные действия со стороны указанных сотрудников «РВК-Архангельск». Руководством компании были приняты меры по прекращению с ними трудовых отношений. Одновременно направлено заявление о совершении преступления, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела. Считаем необходимым заявить, что подобные действия несовместимы с принципами деятельности компании. Мошенничество и коррупция для нас неприемлемы.

(на фото: трудовые будни «РВК-Архангельск»)