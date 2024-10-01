К северодвинскому кладбищу "Миронова гора" не пройти и не проехать

Жители города корабелов возмущены отсутствием работ по благоустройству кладбища "Миронова гора", где захоронены десятки тысяч человек.



На единственном действующем городском погосте дороги к местам погребения усопших находятся в катастрофическом состоянии даже в сухую погоду.



Эксперты Народного фронта убедились, что здесь ни пройти, ни проехать ни людям, ни автомобилям. Грузовая газель буксует в чёрной жиже, а посетители кладбища вынуждены по колено в грязи пробираться на могилы родных и друзей в резиновых сапогах-болотниках.



С приходом осени жалобы о невозможности передвигаться по "Мироновой горе" участились и от родственников бойцов, погибших в зоне СВО.



Фронтовики обратились к главе города Игорю Арсентьеву. Просят взять на контроль содержание кладбища, поручить отсыпать дороги к могилам и привести территорию в порядок.

Смотрите и ужасайтесь: