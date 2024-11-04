Глава Северодвинска раскритиковал ремонт дома на улице Воронина

Игорь Арсентьев всегда на связи:

- Увидел в социальных сетях обращение жильцов с Воронина, 16, где капитальный ремонт дома затянулся. На здании должны были отремонтировать кирпичную кладку и покрасить крыльца, но во время работ выявлены дефекты этих самых крылец, поэтому заказчик – Фонд капитального ремонта Архангельской области заключил дополнительное соглашение с подрядчиком на их ремонт.



Демонтировали аварийные крыльца 10 ноября и пока дальнейших работ жители не увидели. Безусловно, у них есть вопросы по срокам выполнения и по технологии ремонта – на данный момент запросили информацию по объекту и обязательно сам посещу этот адрес, чтобы встретиться с подрядчиками.

Считаю, что в этом году работы должны быть закончены, а на время ремонта временное крыльцо должно быть безопасным.