Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Глава Северодвинска раскритиковал ремонт дома на улице Воронина

Игорь Арсентьев всегда на связи:

- Увидел в социальных сетях обращение жильцов с Воронина, 16, где капитальный ремонт дома затянулся. На здании должны были отремонтировать кирпичную кладку и покрасить крыльца, но во время работ выявлены дефекты этих самых крылец, поэтому заказчик – Фонд капитального ремонта Архангельской области заключил дополнительное соглашение с подрядчиком на их ремонт.

 Демонтировали аварийные крыльца 10 ноября и пока дальнейших работ жители не увидели. Безусловно, у них есть вопросы по срокам выполнения и по технологии ремонта – на данный момент запросили информацию по объекту и обязательно сам посещу этот адрес, чтобы встретиться с подрядчиками. 

Считаю, что в этом году работы должны быть закончены, а на время ремонта временное крыльцо должно быть безопасным.

27 ноябрь 08:10 | : Скандалы

Главные новости


Музыка в жизни Ломоносова
Дороги их тревоги. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (362)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20