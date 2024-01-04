Фирма "СТРОЙ-СИТИ" провалила ремонт крыши дома в поселке Савинский

В многоквартирном доме, расположенном по адресу ул. 40 лет Победы,

д. 10 р.п. Савинский Плесецкого муниципального округа Архангельской области, 17.08.2023 произошел пожар, в результате которого значительно повреждена крыша дома, а также часть квартир и панельных перекрытий, в связи с чем НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» с подрядчиком ООО «СТРОЙ-СИТИ» заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыши дома.

Прокуратурой Плесецкого района организовано надзорное сопровождение проведения работ по указанному договору, в ходе которого осуществлялись еженедельные выезды в р.п. Савинский с целью контроля соблюдения сроков и качества проводимых подрядчиком работ.

В этой связи прокуратурой Плесецкого района в деятельности НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области», администрации Плесецкого муниципального округа и ООО «СТРОЙ-СИТИ» выявлены нарушения законодательства в части организации проведения капитального ремонта и качества выполнения работ.

С целью их устранения прокурором района внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время проведена приемка работ по капитальному ремонту крыши в сроки, установленные договором, о чем мы сообщали ранее .