В Архангельске строители "РК-Инвест" занялись кладоискательством

В Архангельское региональное отделение Народного фронта обратились жильцы домов на проспекте Ломоносова, 13 и 7, корпус 1. В их дворе уже три месяца орудуют «кроты», то ли старинный клад ищут, то ли, на всякий случай, окопы роют… обстановка в мире тревожная.

. Разрытие не уменьшается, а ограждение ведет к строящемуся зданию, которое возводит ООО «РК-Инвест».

Заявители возмущены: проезд закрыт, парковок – единицы, а по утрам вне зависимости от дня недели детей и взрослых будит шум спецтехники.

Активисты НФ запросили у мэрии города ордер на проведение земляных работ, чтобы узнать, как долго продолжатся поиски клада. «Будем добиваться, чтобы застройщик после завершения протяжки сетей привел двор в первоначальный вид».