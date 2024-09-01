Зачинщики кровавой драки в баре Вельска надолго отправляются в колонию

Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными 32-летнего уроженца г. Котласа по ч. 3 ст. 30 п.п. «д», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью, совершенное из хулиганских побуждений), ст. 116 УК РФ (побои), а также 23-летнего местного жителя по ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 п.п. «д», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство с особой жестокостью, совершенном из хулиганских побуждений).

Судом установлено, что в ночь с 26 на 27 апреля 2024 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в баре г. Вельска, используя малозначительный повод, нанес один удар рукой по голове потерпевшего, от которого тот потерял равновесие и упал на пол, после чего, проявляя особую жестокость, издевательство и глумление, нанес ему более 90 ударов руками и ногами по голове и телу, а также вылил на лежащего на полу бара без сознания потерпевшего несколько кружек с кипятком, которые злоумышленнику передал сотрудник данного заведения.

Довести до конца свой преступный умысел на убийство уроженец Котласа

и его пособник не смогли, поскольку их действия были пресечены сотрудниками полиции, а потерпевшему оказана экстренная квалифицированная медицинская помощь.

Вину в совершении инкриминируемых деяний осужденные признали частично.

Приговором суда основному фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год, его пособнику – 8 лет 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.