В России проходит очередная чистка силовиков

Как сообщают сейчас многие федеральные издания с ссылкой на собственные источники, со своих постов освобождены генералы Следственного комитета, Министерства чрезвычайных ситуаций, Федеральной службы исполнения наказаний.

В их числе: Игорь Иванов, генерал-майор юстиции, руководитель СУСК РФ по Ставропольскому краю; Александр Молчанов, генерал-майор, заместитель директора департамента оперативного управления МЧС РФ; Сергей Полетыкин, генерал-лейтенант внутренней службы, начальник ГУ МЧС РФ по Московской области.

От своих должностей освобождены Вячеслав Сухоруков, руководитель СУСК по Бурятии, и Сергей Филиппов, глава ГУ МЧС РФ по Ростовской области.