Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В России проходит очередная чистка силовиков

Как сообщают сейчас многие федеральные издания с ссылкой на собственные источники, со своих постов освобождены генералы Следственного комитета, Министерства чрезвычайных ситуаций, Федеральной службы исполнения наказаний.

В их числе: Игорь Иванов, генерал-майор юстиции, руководитель СУСК РФ по Ставропольскому краю; Александр Молчанов, генерал-майор, заместитель директора департамента оперативного управления МЧС РФ; Сергей Полетыкин, генерал-лейтенант внутренней службы, начальник ГУ МЧС РФ по Московской области.

От своих должностей освобождены Вячеслав Сухоруков, руководитель СУСК по Бурятии, и Сергей Филиппов, глава ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

07 октябрь 14:25 | : Скандалы

Главные новости


С мыслями о вечном. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Бессменный арестант «Таганки». 10 лет без Юрия Любимова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (86)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20