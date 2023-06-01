Житель Архангельска погнался за дешевым эхолотом и нарвался на мошенников

4 августа в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 53-летний житель Архангельска. Мужчина пояснил, что на известном интернет-сайте увидел объявление о продаже эхолота, которое его заинтересовало. В мессенджере он связался с продавцом, который сообщил, что для оформления покупки товара необходимо заполнить специальную форму. Бланк собеседник направил архангелогородцу по электронной почте. В таблицу потерпевший внес конфиденциальные данные своей банковской карты, в том числе направленные в sms-сообщениях коды подтверждения операций. В результате с банковского счета заявителя было списано более 68 тысяч рублей.

Мужчина пояснил, что знал о подобных мошенничествах из средств массовой информации и профилактических бесед на работе, однако не думал, что сам станет жертвой обмана.

По факту кражи, совершенной с банковского счета, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают о необходимости быть внимательными при совершении покупок через интернет-сервисы, особенно сайты частных объявлений. Ни в коем случае не передавайте реквизиты своих банковских карт – это ключ к вашему счету, он может быть доступен только вам! Помните, что ваша финансовая безопасность в первую очередь зависит от вашей бдительности!