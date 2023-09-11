Прокуратура Архангельска нашла изъяны в строительстве мега-школы в Майской Горке

С начала года прокуратурой г. Архангельска в сфере реализации национальных проектов выявлено 175 нарушений, внесено 52 представления, предъявлено 29 исков, принесено 12 протестов, объявлено 9 предостережений о недопустимости нарушений закона.

Прокурорское вмешательство потребовалось в связи с нарушениями законодательства, допущенными при возведении жилых домов, лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова», школ на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория и на 1600 мест в территориальном округе Майская горка, выполнении работ по благоустройству общественных территорий, текущему ремонту автомобильных дорог.

Меры прокурорского реагирования принимались в целях восстановления нарушенных жилищных и имущественных прав несовершеннолетних в виде признания за ними в судебном порядке права общей долевой собственности на приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала жилое помещение (национальный проект «Демография).

Благодаря принятым прокуратурой мерам учреждениями здравоохранения организована работа по обеспечению безопасности персональных данных в информационных системах, созданных в рамках реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение».

Реализация мероприятий национальных проектов областного центра находится на постоянном контроле в прокуратуре города Архангельска.