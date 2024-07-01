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Ремонт улицы Смольный Буян в Архангельске не соответствует нормативам

Полотно восстановили в 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и потратили более 36 млн. рублей. 

Но новый участок дороги вдоль домов 14 и 16 оказался слишком узким. Здесь едва могут разъехаться два легковых автомобиля, зачастую вынужденно захватывая обочину. О какой безопасности может идти речь!

Размеры заметно отличаются от строительных нормативов, в соответствии с которыми ширина полосы движения на дороге местного значения не может быть меньше 3 метров. Но на деле она здесь составляет всего 2,3 метра, это уже, чем дворовой проезд! 

Народный фронт обратился в мэрию города Архангельска с требованием запланировать работы по расширению улицы Смольный Буян до нормативных показателей ради безопасности автомобилистов, ведь ширина обочины позволяет это осуществить.

 

20 август 11:07 | : Скандалы

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