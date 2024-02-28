Места без моста. В Архангельской области отрезали от земли 7000 человек

В городе Шенкурск сняли мост через реку Вага. Жители просят Народный фронт помочь: когда ледоход – неизвестно, а запас продуктов, лекарств и топлива ограничен.



Каждый год здесь в заложниках – жители левого берега, а это 7000 человек! Больница, единственный банкомат и социальные службы находятся в райцентре, но это правый берег. Северян на воздушной подушке перевозит МЧС. Но только 4 раза в день и лишь по 6 человек за заплыв. Туалетов и мест ожидания нет. Дети, пожилые, беременные женщины часами стоят в сырости на ветру, чтобы попасть на другой берег.



Построить постоянный мост жителям обещали многие. Но обещать – не значит жениться. Депутаты, дорожники, чиновники области и муниципальные власти бездействуют, шлют отписки или молчат.



Народный фронт обратился к губернатору Александру Цыбульскому с просьбой помочь жителям левобережья Шенкурска. Для начала – с оборудованием тёплых мест ожидания водного транспорта. А вообще, городу нужен мост.

(фото с https://www.yaplakal.com)