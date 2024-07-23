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Прокуратура распекла власти Котласа за ужасное состояние дорог

Котласской межрайонной прокуратурой проведена проверка содержания органами власти дорог общего пользования.

Установлено, что автодороги по улицам Виноградова, Советской, Кузнецова, Асеевской, Чапаева, Котлашанской, Объездного проезда, проспекту Мира в границах городского округа «Котлас» находятся в ненадлежащем состоянии.

В целях понуждения органа местного самоуправления к надлежащему исполнению полномочий собственника в сфере дорожной деятельности прокурором в суд направлено заявление о приведении автодорог в нормативное состояние путем устранения дефектов в виде колейности, просадок, выбоин, обустройства пешеходных переходов, стационарного электрического освещения, установки дорожных знаков в срок до 01.09.2026.

Решением суда требования прокурора удовлетворены. Исполнение находится на контроле прокуратуры.


30 август 10:40 | : Скандалы

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