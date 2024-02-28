Берега реки Вычегда в районе Котласа зарастают мусором

Котласским межрайонным прокурором по результатам проверки по обращению гражданина об обнаружении свалки отходов производства и потребления на территории ГО «Котлас» выявлены нарушения в деятельности должностных лиц администрации органа местного самоуправления.

Установлен факт несанкционированного размещения твердых бытовых и строительных отходов в границах городского округа вблизи р. Вычегда на территории ГО АО «Котлас».

Причинами образования стихийной свалки явилось несоблюдение гражданами, хозяйствующими субъектами законодательных запретов складирования отходов вне мест их санкционированного накопления, а также ненадлежащее исполнение администрацией городского округа полномочий в рамках земельного контроля по их выявлению и своевременной очистке территорий муниципального образования.

В целях понуждения органа местного самоуправления к устранению допущенных нарушений межрайонным прокурором в Котласский городской суд предъявлен административный иск.

Решением Котласского городского суда иск прокурора удовлетворен. На ответчика возложена обязанность в срок до 01.08.2024 принять меры по организации сбора и вывоза отходов с места их несанкционированного складирования на земельном участке городского округа «Котлас».

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.



