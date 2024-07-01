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В НАО гажданин Таджикистана совращал в переписке юную кировчанку

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Республики Таджикистан. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей) и «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконный оборот порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием сети Интернет).  

  Следствием и судом установлено, что в мае 2024 года осужденный, приехав на заработки в Ненецкий автономный округ, посредством одного из мессенджеров познакомился с 10-летней девочкой, проживающей в Кировской области, вошел к ней в доверие, стал переписываться на сексуальные темы и отправлял ей порнографические материалы. Через некоторое время пострадавшая перестала отвечать на сообщения осужденного и удалила переписку с ним.  

   Противоправные действия осужденного выявили сотрудники УМВД России по НАО, которые проводили проверку по сообщению местного жителя, которому малолетняя дочь рассказала о преследовании ее на улице вышеуказанным осужденным, настаивающим  на знакомстве. В отделе полиции при проведении проверочных мероприятий в мобильном телефоне гражданина Таджикистана выявлена переписка с 10-летней девочкой из Кировской области, которая ничего не рассказала родителям о произошедшем. 

 В ходе допросов на стадии предварительного следствия фигурант признал свою вину. 

 Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://akwatoria.ru) 

16 август 11:53 | : Скандалы

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