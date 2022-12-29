Северодвинец понес кару за разврат девочек в Интернете

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю города Северодвинска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 12-летнего возраста), ч.2 ст.133 УК РФ (понуждение несовершеннолетней к совершению иных действий сексуального характера), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении малолетних), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов, в том числе среди несовершеннолетних, с использованием сети «Интернет») и п. «а, в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов).

Следствием и судом установлено, что в 2020 году осужденный, проживая на территории города Северодвинска, посредством сети Интернет знакомился с девочками в возрасте от 7 до 15 лет, проживающими в разных регионах России, вел с ними активную переписку, входя в доверие. Оказывая развращающее влияние на потерпевших, уговаривал и шантажировал под угрозой распространения их переписки сделать и выслать ему фотографии порнографического характера, которые распространял в сети Интернет, а также направлял фотоматериалы, признанные порнографическими.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно- розыскной деятельности уголовного розыска ОМВД России по г.Северодвинску. Потерпевшими по делу были признаны десять несовершеннолетних девочек.

Приговором Северодвинского городского суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В качестве компенсации морального вреда суд взыскал с него в пользу потерпевших от 25 000 до 300 000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.