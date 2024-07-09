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На дорогах Архангельска появляются не только ямы, но и пни

По многочисленным жалобам северян Народный фронт проверил состояние негарантийных дорог областного центра, отремонтированных пять и более лет назад.

Улицы Советская, Логинова, Чкалова, Гайдара, проспекты Никольский, Новгородский и Троицкий, набережная Северной Двины. Все эти популярные магистрали буквально испещрены ямами, а их покрытие напоминает решето.

Есть и обратные примеры: на улице Павла Усова на дорожном полотне в местах пробоин вообще выросли пни и не сегодня – завтра заколосится лес.

Результат путешествий по таким дорогам – разбитая подвеска, испорченные шины, погнутые диски, оторванный глушитель и, конечно же, рост количества ДТП.

НФ обратился в мэрию Архангельска с требованием провести хотя бы ямочный ремонт на главных транспортных артериях города. И сделать это надо как можно скорее, пока позволяют погодные условия.

09 июль 17:48 | : Скандалы

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