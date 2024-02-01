Гендиректор "ПроектСтроя" украл у бюджета Котласа 350 000 рублей

Котласская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Котласа, обвиняемых в по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере).

По версии следствия один из обвиняемых, являясь генеральным директором ООО «Строительная компания «ПроектСтрой», в период с 01.11.2021 по 28.02.2022, разработал схему хищения денежных средств из бюджета городского округа Архангельской области «Котлас».

Для этого он заключил с МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» контракт на выполнение работ по установке опор светофорных объектов и монтажу дорожных знаков над проезжей частью автомобильной дороги на территории г. Котласа, не имея намерения выполнять часть из предусмотренных проектной документаций работ.

В целях реализации задуманного он привлек для участия в мошеннической схеме субподрядчика – предпринимателя, который по указанию руководителя строительной компании составил фиктивные акты о приемке выполненных работ за фактически невыполненные работы по разработке грунта, устройству бетонных фундаментов, гидроизоляции, засыпке траншей по контракту.

Затем обвиняемый передал эти фиктивные акты в МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» и незаконно получил из бюджета города денежные средства сумме около 350 тыс. рублей, поделив их с предпринимателем.

Обвиняемые вину в совершении преступления не признали.

Ущерб, причиненный в результате преступления, возмещен ими в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Котласский городской суд для рассмотрения по существу.