Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Гендиректор "ПроектСтроя" украл у бюджета Котласа 350 000 рублей

Котласская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Котласа, обвиняемых в по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере).

По версии следствия один из обвиняемых, являясь генеральным директором ООО «Строительная компания «ПроектСтрой», в период с 01.11.2021 по 28.02.2022, разработал схему хищения денежных средств из бюджета городского округа Архангельской области «Котлас». 

Для этого он заключил с МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» контракт на выполнение работ по установке опор светофорных объектов и монтажу дорожных знаков над проезжей частью автомобильной дороги на территории г. Котласа, не имея намерения выполнять часть из предусмотренных проектной документаций работ. 

В целях реализации задуманного он привлек для участия в мошеннической схеме субподрядчика – предпринимателя, который по указанию руководителя строительной компании составил фиктивные акты о приемке выполненных работ за фактически невыполненные работы по разработке грунта, устройству бетонных фундаментов, гидроизоляции, засыпке траншей по контракту. 

Затем обвиняемый передал эти фиктивные акты в МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» и незаконно получил из бюджета города денежные средства сумме около 350 тыс. рублей, поделив их с предпринимателем. 

Обвиняемые вину в совершении преступления не признали. 

Ущерб, причиненный в результате преступления, возмещен ими в полном объеме. 

Уголовное дело направлено в Котласский городской суд для рассмотрения по существу.

02 май 09:01 | : Скандалы

Главные новости


Лёд идёт. Как это было в Архангельске
РВК-Архангельск: Мы создаем безопасные условия труда

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (16)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20