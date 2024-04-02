Фирма "Экотек-Бункер" из Приморского района наказана за преднамеренное банкротство

Приморский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего генерального директора ООО «Экотек-Бункер» и его знакомого виновными в зависимости от роли и степени участия каждого по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство организации) и ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК РФ (организация преднамеренного банкротства).

Установлено, что осужденные, действуя совместно с исполнительным директором, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, узнав о начислении в 2013 году по результатам налоговой проверки недоимки на сумму свыше 220 млн рублей, совершили преднамеренное банкротство организации, осуществлявшей предпринимательскую деятельность в сфере грузовых перевозок речным и морским транспортом.

С этой целью в период с 2013 по 2016 год на счета подконтрольных им юридических лиц выведено более 240 млн рублей, на основании подложных документов перед аффилированными лицами сформирована фиктивная кредиторская задолженность на сумму более 380 млн рублей, что повлекло неспособность организации отвечать по своим обязательствам и ликвидацию фирмы в 2016 году по решению суда.

Организатор преступления оказывал юридические услуги по оформлению необходимых документов и представительству в арбитражных судах.

Генеральному директору общества назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, организатору преступления – 2 года лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.

Бывший исполнительный директор предприятия приговором Приморского районного суда Архангельской области в апреле 2022 года осужден за организацию преднамеренного банкротства к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, в бюджет Российской Федерации им возмещено свыше 90 млн рублей.