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Новая часть Московского проспекта в Архангельске может стать новым очагом ДТП

Пешеходы перебегают дорогу, остановки слишком мелкие, а съездов во дворы не предусмотрели — таков промежуточный итог строительства части Московского проспекта в Архангельске. Из бюджета на большую стройку потратили 1,7 млрд рублей.

И хотя абсурдный знак (на фото) уже заменен, вопросы к проектировщикам остаются. Почему с нечетной стороны дороги нет парковок и заездов к домам, не оборудованы пешеходные переходы и светофоры? Кто согласовал размещение вдоль трассы крохотных автобусных остановок?

 Эксперты Народного фронта осмотрели Московский проспект и пришли к выводу, что он вызовет новый очаг ДТП. Не удивительно, ведь регулируемые пешеходные переходы находятся далеко друг от друга, и люди просто перебегают дорогу, выезды с прилегающей территории не продуманы - водители делают огромный крюк, чтобы добраться до дома. А ведь наш город посещают первые лица государства!

 Региональное отделение НФ обратилось в администрацию города с требованием пересмотреть организацию дорожного движения и доработать сопутствующую инфраструктуру нового проспекта.

12 декабрь 12:32 | : Скандалы

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