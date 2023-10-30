Новая часть Московского проспекта в Архангельске может стать новым очагом ДТП

Пешеходы перебегают дорогу, остановки слишком мелкие, а съездов во дворы не предусмотрели — таков промежуточный итог строительства части Московского проспекта в Архангельске. Из бюджета на большую стройку потратили 1,7 млрд рублей.



И хотя абсурдный знак (на фото) уже заменен, вопросы к проектировщикам остаются. Почему с нечетной стороны дороги нет парковок и заездов к домам, не оборудованы пешеходные переходы и светофоры? Кто согласовал размещение вдоль трассы крохотных автобусных остановок?



Эксперты Народного фронта осмотрели Московский проспект и пришли к выводу, что он вызовет новый очаг ДТП. Не удивительно, ведь регулируемые пешеходные переходы находятся далеко друг от друга, и люди просто перебегают дорогу, выезды с прилегающей территории не продуманы - водители делают огромный крюк, чтобы добраться до дома. А ведь наш город посещают первые лица государства!



Региональное отделение НФ обратилось в администрацию города с требованием пересмотреть организацию дорожного движения и доработать сопутствующую инфраструктуру нового проспекта.