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С бывшей главы Холмогорского района содрали 10 млн по суду

Архангельский областной суд согласился с позицией прокуратуры Холмогорского района и удовлетворил апелляционное представление прокурора, взыскав с бывшей главы МО «Холмогорское» Зинаиды Карпук в доход бюджета Архангельской области свыше 10 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Основанием для взыскания этой суммы послужил постановленный Холмогорским районным судом 15.02.2022 и вступивший в законную силу приговор суда, по которому обвиняемая признана виновной по п. «б» ч. 2 ст.285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств). 

Установлено, что в период с 11.06.2014 по 26.12.2016 в нарушение действующего законодательства, глава муниципального образования совершила нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере, приобретая жилые помещения для граждан, не имевших права на получение жилья по адресной программе Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы», чем причинила ущерб бюджету.  

 

07 декабрь 12:01 | : Скандалы

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