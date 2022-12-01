Экс-глава Коношского района Реутов приговорен к штрафу и отлучен от руководства

Коношский районный суд согласился с позицией прокуратуры и признал бывшего главу муниципального образования «Коношский муниципальный район» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Установлено, что в октябре 2017 года глава администрации муниципального образования, с целью создания видимости своевременной реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2018 годы», превышая свои полномочия, вынес распоряжения и заключил договоры социального найма на жилые помещения во вновь построенном доме с гражданами, которые ранее судом признаны фиктивно зарегистрированными в аварийных домах на территории муниципального образования «Ерцевское» и не являлись нуждающимися в улучшении жилищных условий.
В дальнейшем в результате действий главы были подписаны договоры о передаче трех квартир общей стоимостью 1,9 млн рублей из муниципального образования «Коношский муниципальный район» в собственность граждан, на основании которых последние зарегистрировали право собственности на эти жилые помещения, противоправно выбывшие из муниципальной собственности.
Приговором суда бывшему главе назначено наказание в виде штрафа в размере 195 тысяч рублей с запретом деятельности, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления сроком на 2 года.
Приговор суда в законную силу не вступил.