Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Экс-глава Коношского района Реутов приговорен к штрафу и отлучен от руководства

Коношский районный суд согласился с позицией прокуратуры  и признал бывшего главу муниципального образования  «Коношский муниципальный район» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Установлено, что в октябре 2017 года глава администрации муниципального образования, с целью создания видимости своевременной реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2018 годы», превышая свои полномочия, вынес распоряжения и заключил договоры социального найма на жилые помещения во вновь построенном доме с гражданами, которые ранее судом признаны фиктивно зарегистрированными в аварийных домах на территории муниципального образования «Ерцевское» и не являлись нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В дальнейшем в результате действий главы были подписаны договоры о передаче трех квартир общей стоимостью 1,9 млн рублей из муниципального образования «Коношский муниципальный район» в собственность граждан, на основании которых последние зарегистрировали право собственности на эти жилые помещения, противоправно выбывшие из муниципальной собственности.

Приговором суда  бывшему главе назначено наказание  в виде  штрафа в размере 195 тысяч рублей с запретом деятельности, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий  в органах местного самоуправления сроком на 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

29 декабрь 08:46 | : Скандалы

Главные новости


Под хвостом у Тигра. Итоги 2022 года по версии ИА RUSNORD
"Мы еще вспомним те ПАЗики". Депутат о транспортной реформе в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (373)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20