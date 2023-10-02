В Няндоме "Энергия Севера" неправомерно брала деньги с граждан за горячую воду

Прокуратура Няндомского района провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Установлено, что ООО «Энергия Севера» в отсутствие утвержденного в установленном порядке тарифа, в платежных документах для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги за декабрь 2022 года произвело начисление платы жителям 12 многоквартирных домов за период с сентября 2020 года по ноябрь 2022 года за услуги горячего водоснабжения.

В этой связи прокурором в отношении организации как юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение установленного порядка регулирования цен, а равно иное нарушение установленного порядка ценообразования), рассмотрев которое, суд оштрафовал Общество на 50 тыс. рублей.

Вместе с тем отсутствие в указанном периоде утвержденного регулирующим органом тарифа на горячее водоснабжение в случае, когда законодательством установлена необходимость применения регулируемых цен, не освобождает потребителей этой услуги от исполнения обязательства по оплате фактически принятого количества ресурса (горячей воды) стоимость которого может быть взыскана ООО «Энергия Севера» в том числе в судебном порядке.