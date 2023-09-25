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В Архангельске отмечен срыв сроков капитального ремонта домов

Прокуратура г. Архангельска  провела проверку соблюдения требований законодательства при реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Выявлено, что подрядной организацией нарушены сроки проведения капитальных ремонтов крыш многоквартирных домов  № 4, 7, 11 по улице Авиационная п. Талажский авиагородок в городе Архангельске более чем на 6 месяцев.  Указанное влечет за собой нарушение прав граждан, а также срыв сроков реализации программы капитального ремонта жилых домов на территории города.

Ненадлежащее исполнение подрядной организацией договорных обязательств, послужило основанием для возбуждения в отношении руководителя подрядчика дел об административном правонарушении по ч. 7                                                     ст. 7. 32 КоАП РФ.

Мировым судом должностное лицо подрядной организации привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 158 176 рублей.

В настоящее время на одном объекте работы по ремонту завершены. По двум домам ремонтные работы продолжаются.

(фото с https://stroiteh-msk.ru/obzory/sorvalo-kryshu-s-doma-vetrom.html) 

 

 

23 октябрь 11:29 | : Скандалы

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