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В Архангельской области подрядчики капремонта домов сорвали сроки

Прокуратурой Архангельской области установлены факты нарушения ООО «Коммунально Строительная Техника» и ООО ФСК «Золотой Ключ» сроков проведения капитального ремонта кровли многоквартирных домов, расположенных в Котласском и Пинежском районах, более чем на 3 месяца, что повлекло существенное нарушение прав жильцов.

Изложенное послужило поводом для возбуждения заместителем прокурора области в отношении генерального директора ООО «Коммунально Строительная Техника» и юридического лица ООО ФСК «Золотой ключ» дел об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ, рассмотрев которые 07.07.2022 и 13.07.2022 мировые судьи привлекли их к ответственности в виде предупреждения.

Судебные постановления в законную силу не вступили.

 

28 июль 16:15 | : Скандалы

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