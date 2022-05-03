В Архангельской области подрядчики капремонта домов сорвали сроки

Прокуратурой Архангельской области установлены факты нарушения ООО «Коммунально Строительная Техника» и ООО ФСК «Золотой Ключ» сроков проведения капитального ремонта кровли многоквартирных домов, расположенных в Котласском и Пинежском районах, более чем на 3 месяца, что повлекло существенное нарушение прав жильцов.
Изложенное послужило поводом для возбуждения заместителем прокурора области в отношении генерального директора ООО «Коммунально Строительная Техника» и юридического лица ООО ФСК «Золотой ключ» дел об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ, рассмотрев которые 07.07.2022 и 13.07.2022 мировые судьи привлекли их к ответственности в виде предупреждения.
Судебные постановления в законную силу не вступили.