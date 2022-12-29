"Золотой ключик" стоил горьких слез жителям села Холмогоры

Прокуратура Холмогорского района провела проверку соблюдения законодательства в части организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных в с. Холмогоры.

Установлено, что подрядной организацией – ООО «ФСК «Золотой Ключ» в установленные договорными отношениями сроки в полном объеме не выполнены работы по ремонту крыши дома № 43 по ул. Октябрьская, а также фундамента дома № 3 по ул. Песошникова в с. Холмогоры, жильцы более 4 месяцев вынуждены проживать в съемных квартирах и у родственников.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района генеральному директору подрядной организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также, по постановлению прокурора района генеральный директор ООО «ФСК «Золотой Ключ» привлечен к административной ответственности по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры ремонтные работы на объектах завершены.