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Фонд "Эволюция" пытался нагреть архангелогородку с ее пенсионными накоплениями

Прокуратура г. Архангельска провела проверку по обращению гражданина о нарушении пенсионных прав.

Установлено, что без согласия женщины  с 2018 года средства её пенсионных накоплений незаконно переданы АО «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция».

По данному факту органами полиции организована процессуальная проверка.

Кроме того, прокуратура г. Архангельска направила в Ломоносовский районный суд исковое заявление к АО «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» с требованиями о признании договора об обязательном пенсионном страховании, заключенного между гражданином и указанным акционерным обществом, недействительным, и возврате заявителю средств пенсионных накоплений. 

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение суда исполнено, права гражданина на пенсионное обеспечение восстановлены. 

Фото с https://kak-pochemy.ru/nakopitelnaya-pensiya/ 

28 сентябрь 15:11 | : Скандалы

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