Фонд "Эволюция" пытался нагреть архангелогородку с ее пенсионными накоплениями

Прокуратура г. Архангельска провела проверку по обращению гражданина о нарушении пенсионных прав.

Установлено, что без согласия женщины с 2018 года средства её пенсионных накоплений незаконно переданы АО «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция».

По данному факту органами полиции организована процессуальная проверка.

Кроме того, прокуратура г. Архангельска направила в Ломоносовский районный суд исковое заявление к АО «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» с требованиями о признании договора об обязательном пенсионном страховании, заключенного между гражданином и указанным акционерным обществом, недействительным, и возврате заявителю средств пенсионных накоплений.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение суда исполнено, права гражданина на пенсионное обеспечение восстановлены.