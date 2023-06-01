Пенсионный фонд заставил северодвинского пенсионера жить впроголодь

Прокуратура г. Северодвинска провела проверку по обращению пенсионера о незаконности действий Отделения по Архангельской области и НАО Фонда пенсионного и социального страхования России.

Установлено, что на исполнении в указанном отделении находятся судебные решения о взыскании с пенсионера задолженности по договорам займа, при этом удерживается половина пенсии заявителя, в связи с чем ее остаток не достигал прожиточного минимума.

В этой связи прокуратура г. Северодвинска направила в суд исковое заявление о возложении на отделение Фонда обязанности сохранить за жителем Северодвинска пенсию в размере прожиточного минимума, которое суд первой инстанции оставил без удовлетворения.

Однако определением Архангельского областного суда требования прокуратура удовлетворены. Во исполнение вступившего в законную силу судебного решения отделение обязано обращать взыскание на пенсию с сохранением суммы прожиточного минимума.