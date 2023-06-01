В Плесецком суде наглый подсудимый угрожал убить прокурора

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего осужденного за преступления против личности, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством в отношении прокурора в связи с рассмотрением дела в суде) и ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства).

По версии следствия, 7 июня 2023 года в ходе судебного следствия в мировом суде Плесецкого судебного района подсудимый, которого обвиняли в оскорблении сотрудника исправительного учреждения, стал вести себя агрессивно, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений публично оскорбил государственного обвинителя, участвовавшего в процессе, а также высказал угрозы убийством в его адрес.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Плесецкого района Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г.Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.