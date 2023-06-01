Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Плесецком суде наглый подсудимый угрожал убить прокурора

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего осужденного за преступления против личности, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством в отношении прокурора в связи с рассмотрением дела в суде) и ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства).

По версии следствия, 7 июня 2023 года в ходе судебного следствия в мировом суде Плесецкого судебного района подсудимый, которого обвиняли в оскорблении сотрудника исправительного учреждения, стал вести себя агрессивно, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений публично оскорбил государственного обвинителя, участвовавшего в процессе, а также высказал угрозы убийством в его адрес.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Плесецкого района Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г.Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

12 июль 11:03 | : Скандалы

Главные новости


Пифан и другие
«Я остаюсь с городом». Мария Харченко о планах и перипетиях

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (126)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20