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Северодвинские судебные приставы попались на злоупотреблениях

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум бывшим сотрудникам из числа руководства отдела судебных приставов по городу Северодвинску УФССП России по Архангельской области. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием и судом установлено, что в 2017 году осужденные изъяли ликвидное имущество организации, у которой имелась задолженность по заработной плате и иным выплатам. В нарушение установленной действующим законодательством процедуры осужденные в акте о наложении ареста (описи имущества) отразили не все фактически изъятое имущество, а также умышленно занизили его рыночную стоимость. Указанные действия позволили получить в личное пользование указанное имущество путем передачи сотрудникам ОСП по г. Северодвинску в безвозмездное пользование, а также реализации себе и им по заниженным ценам, чем были нарушены права граждан, являющихся взыскателями по исполнительным производствам. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области.

Приговором Северодвинского городского суда им назначено наказание в виде штрафа. Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://zensovet.ru) 

 

13 сентябрь 09:43 | : Скандалы

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