В Котласе объявился жадный миллионер

И это некий гражданин с фамилией на П. Местные судебные приставы имеют к нему претензии на сумму более 21 млн рублей.

Свое имущество скупердяй пытался переписать на сына, и таким нехитрым образом спасти его (имущество) от ареста.

Имущество же состояло из более чем 100(!) транспортных средств. Они находились в розыске, часть уже найдена, идет процесс их реализации для погашения задолжности.

Наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело из ИА «Беломорканал» подозревают, что за неким безликим П. скрывается вполне конкретный экс-депутат Государственной Думы, он же известный строительный подрядчик с фамилией на ту же букву. Уж очень сегодняшний схематоз похож на предыдущую попытку банкротства, о которой с свое время сообщали даже федеральные телеканалы.

(на фото: сцена из оперетты «Мистер Икс»)