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Сегодня в Архангельске сошел со свай еще один деревянный дом

Прокуратурой г. Архангельска организована проверка по факту схода со свай жилого дома 13 по ул. Суфтина -1 проезд в г. Архангельске.

Установлено, что дом 1960 года постройки признан аварийным и подлежащим сносу распоряжением заместителя главы МО «Город Архангельск» от 15.09.2017 № 2872р.

В адресные программы переселения граждан дом не включен.

В жилом доме по месту жительства зарегистрировано 11 человек (5 семей).

Со свай дом сошел 27.06.2023 в районе 9 часов утра. Пострадавших нет.

На момент происшествия в доме проживало 4 человека.

В ходе выезда на дом сотрудников прокуратуры и администрации города жильцам разъяснены основания и порядок обеспечения жилыми помещениями маневренного фонда.

Расселение жильцов дома находится  на контроле в прокуратуре города. 


27 июнь 12:16 | : Скандалы

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