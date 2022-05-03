Прокурор Архангельска отправился на улицу Красных Маршалов

Прокуратурой Архангельской области организована проверка по факту схода со свай аварийного многоквартирного дома по адресу: г. Архангельск, ул. Красных Маршалов, д. 17, в котором находилось 4 семьи в составе 11 человек. Пострадавших нет.
На место происшествия выехал прокурор г. Архангельска Сергей Котов, организовано ограждение территории дома, ограничен доступ в жилые помещения, работниками прокуратуры города проводится опрос жильцов дома в целях обеспечения их переселения в жилые помещения маневренного фонда.