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Прокуратура выясняет, с какого перепуга в Архангельске дом сошел со свай

Прокуратурой Архангельской области организована проверка по факту схода со свай аварийного многоквартирного дома по адресу: г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 23, в котором проживало 2 семьи в составе 7 человек.

На место происшествия выехал прокурор г. Архангельска Сергей Котов.

В рамках координации действий уполномоченных органов прокурором города поручено организовать ограждение территории дома, ограничить доступ в жилые помещения и обеспечить проживавших в доме граждан жилыми помещениями маневренного фонда.

В настоящее время устанавливаются причины необеспечения администрацией города граждан, проживавших в доме пригодным жильем.

 

09 август 14:41 | : Происшествия

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