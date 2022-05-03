Роспотребнадзор не спешит рассказать, почему Поморье - не пляж

По их исследованиям, пробы воды и песка на трех архангельских пляжах (городской пляж, пляж на острове Краснофлотский и пляж в Северном округе), не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Точно также дела обстоят почти во всех районах огромного региона. Официально пляж открыт только на реке Вычегда в городе Коряжма.
Это лето выдалось на удивление жарким и запретить людям загорать и купаться не вышло. Безусловно, есть вопрос к Роспотребнадзору. Почему- то ведомство не дает информации по отдельно взятому пляжу в областном центре, а именно: что такого опасного содержится в реке Северная Двина и чем заражен пляжный песок? Кроме того, по версии ведомства, купаться нельзя даже в некоторых озерах Кенозерского национального парка.
А может быть так проще. Взять и запретить. Потому, что, если пробы песка и воды или одна из проб будут хорошими, значит «пляжников» надо запускать, а это большие расходы на оборудование пляжей и на спасателей.
Об этой несправедливой ситуации Народный фронт сообщил главе региона Александру Цыбульскому. Он просит предусмотреть на сезон 2023 года разработку программы или «дорожной карты» по увеличению мест для купания и пляжного отдыха с учетом количества проживающего в городах населения и туристических потоков в летний период. Отсутствие цивилизованных и безопасных мест отдыха горожан негативно сказывается на эмоциональном состоянии людей.
Нормой мы считаем следующее соотношение: 1 пляж на 200 тысяч граждан. В программе или «дорожной карте» просим учесть все крупные города Архангельской области. Полагаем, что проведенные мероприятия благоприятно скажутся на развитии внутреннего туризма и здоровье северян.