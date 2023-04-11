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В Котласе два года успешно работало подпольное казино

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых жителей г. Котласа. Они признаны виновными  по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой).

Установлено, что в 2020 году один из обвиняемых арендовал и оборудовал помещение на территории г. Котласа, в том числе установил систему видеонаблюдения и двери с запорными устройствами, а также 21 игровой автомат. Также он  привлек троих знакомых для проведения в организованной группе азартных игр в данном заведении, функционировавшем в условиях конспирации в период с июня 2020 по апрель 2022 года. Доступ в указанное помещение имели только проверенные посетители.

По результатам оперативно-розыскного мероприятия  в апреле 2022 года незаконная игорная деятельность группы выявлена и пресечена, а игорное оборудование изъято.

Вину в совершении преступления обвиняемые признали. 

Приговором суда организатору проведения азартных игр назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, остальным участникам   – в виде 2 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

(фото с https://smartik.ru/novosibirsk/post/191012515)  

07 июнь 09:15 | : Скандалы

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