В Котласе два года успешно работало подпольное казино

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых жителей г. Котласа. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой).

Установлено, что в 2020 году один из обвиняемых арендовал и оборудовал помещение на территории г. Котласа, в том числе установил систему видеонаблюдения и двери с запорными устройствами, а также 21 игровой автомат. Также он привлек троих знакомых для проведения в организованной группе азартных игр в данном заведении, функционировавшем в условиях конспирации в период с июня 2020 по апрель 2022 года. Доступ в указанное помещение имели только проверенные посетители.

По результатам оперативно-розыскного мероприятия в апреле 2022 года незаконная игорная деятельность группы выявлена и пресечена, а игорное оборудование изъято.

Вину в совершении преступления обвиняемые признали.

Приговором суда организатору проведения азартных игр назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, остальным участникам – в виде 2 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.