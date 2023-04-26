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В Северодвинске за взятку задержан депутат горсовета

О задержании Николая Трухина сообщил участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал» с ссылкой на собственные источники. Пояснений от официальных органов на данный момент не поступало.

Николай Трухин предприниматель, в последнее время руководил АО «Лакомка», имеющего статус муниципального предприятия. При этом коллеги обращают внимание на тот факт, что долгое время, исходя из поданных деклараций о доходах, он числился одним из беднейших депутатов Северодвинского горсовета.

В текущем созыве Трухин занимал должность заместителя председателя городского парламента на неосвобожденной основе.

26 май 11:51 | : Скандалы

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