В Северодвинске за взятку задержан депутат горсовета

О задержании Николая Трухина сообщил участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал» с ссылкой на собственные источники. Пояснений от официальных органов на данный момент не поступало.

Николай Трухин предприниматель, в последнее время руководил АО «Лакомка», имеющего статус муниципального предприятия. При этом коллеги обращают внимание на тот факт, что долгое время, исходя из поданных деклараций о доходах, он числился одним из беднейших депутатов Северодвинского горсовета.

В текущем созыве Трухин занимал должность заместителя председателя городского парламента на неосвобожденной основе.