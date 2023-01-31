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Половина россиян поддерживает "закон Димы Яковлева"

Россияне стали строже в вопросах усыновления: каждый второй против передачи сирот в иностранные семьи. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Законопроект, запрещающий усыновление российских детей-сирот родителями из недружественных государств, внесен в Госдуму. Уточняется, что если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении РФ, то запрет может быть снят. Одобряют эту инициативу 27% россиян. Еще 23% считают, что нужно запретить усыновление сирот родителями из любых стран: «Они должны жить в своей стране». Противникам иностранного усыновления возражают 27% опрошенных: «Неважно, откуда родом приемные родители, главное — их человеческие качества».

 Противниками законопроекта чаще являются те, кто когда-либо рассматривал для себя возможность принять в семью ребенка-сироту (32%). Чем моложе респонденты, тем больше среди них несогласных с запретом усыновления в недружественные страны: если среди опрошенных до 34 лет против выступают 39%, то среди россиян старше 45 — только 20%. Бездетные респонденты выступают против запрета на иностранное усыновление чаще, чем те, кто имеет детей (31% против 19%).

 Россияне не хотят, чтобы сирот воспитывали за рубежом: число противников запрета на передачу осиротевших детей из России в иностранные семьи снижается. В 2008 году таковых было 65%. В 2012 году, когда был принят «закон Димы Яковлева», — 40%. Сейчас против запрета усыновления иностранцами высказались только 27%.

13 март 07:09 | : Скандалы

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