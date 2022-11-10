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Двое жителей Архангельска идут под суд за торговлю самодельным оружием

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г.Архангельска, один из которых обвиняется в двух фактах незаконного изготовления огнестрельного оружия и совершении совместно со вторым обвиняемым его незаконного сбыта (ч. 1 ст. 223, ч. 2 ст. 222 УК РФ (в ред. Федерального закона от 24.11.2014 № 370-ФЗ), ч. 1 ст. 223, п. «а» ч. 5 ст. 222 УК РФ). Один из обвиняемых также обвиняется в тайном хищении имущества с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Установлено, что 38-летний злоумышленник с 2020 года с целью последующего незаконного сбыта занимался переделкой газовых и сигнальных пистолетов в огнестрельное оружие. Изготовленные пистолеты обвиняемый для последующего незаконного сбыта передавал своему 40-летнему знакомому.  

После продажи пистолета в апреле 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны, огнестрельное оружие, а также инструменты и детали необходимые для его изготовления изъяты из незаконного оборота.

Незаконный сбыт огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору, инкриминируемый обвиняемым, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

16 январь 09:02 | : Происшествия

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