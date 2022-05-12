Глава МО Шенкурского района обвиняется в халатности в части содержания жилья

Следственными органами Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению главы муниципального образования «Никольское» Шенкурского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Напомним, что в августе 2021 года в средствах массовой информации был размещен видеоматериал о бездействии органов местного самоуправления администрации муниципального образования «Никольское» в части ненадлежащего содержания жилого дома № 4 по улице Дачная в деревне Шипуновская Шенкурского района, в котором на основании договоров социального найма проживает 13 граждан, включая четверых несовершеннолетних. Председатель СК России поручил руководителю регионального управления доложить о нарушении прав жителей указанного аварийного дома.
Следствием установлено, что еще с 2011 года многоквартирный дом требовал капитального ремонта, а осенью 2020 года после его обследования и выявления опасности обрушения несущих конструкций признан аварийным и подлежащим сносу, жильцам предписано предоставить другие жилые помещения.
Вместе с тем, обвиняемый в период с 2013 года до 2019 года не обеспечил обследование жилого дома межведомственной комиссией, что не позволило включить указанный дом в адресную Программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 гг. Кроме того, он допустил возникновение задолженности муниципального образования перед Фондом по уплате взносов за капитальный ремонт по этому дому, вследствие чего сроки проведения капитального ремонта были существенно перенесены. Каких-либо мер по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома, в том числе аварийно-техническому, обеспечивающих безопасные и санитарные условия для проживания граждан также не предпринял, и не обеспечил проведение какого-либо ремонта дома, чем существенно нарушил права жильцов.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. В суд направлено ходатайство об аресте имущества обвиняемого.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.