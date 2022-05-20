Экс-глава МО "Савинское", обидевшая сирот, заплатит за это

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего главу муниципального образования «Савинское» виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Установлено, что осужденная в период времени с 05.05.2018 по 30.09.2020 не организовала передачу квартиры, расположенной в пос. Савинский, отнесенной к виду специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в собственность МО «Плесецкий муниципальный район».
Кроме того, достоверно зная о нарушении нанимателем квартиры, являющимся лицом из числа детей-сирот условий договора найма, выразившихся в неоплате за жилое помещение и коммунальные услуги в течение одного года и использования жилого помещения не по назначению, мер по расторжению с нанимателем договора найма квартиры не приняла.
Вместе с тем 05.02.2020 бывшая глава согласовала заключение договора поднайма вышеуказанного специализированного жилого помещения с лицом, не являющимся членом семьи нанимателя либо лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с чем, в отношении нанимателя квартиры не был рассмотрен вопрос о признании его прекратившим право пользования жилым помещением, снятии его с регистрационного учета, в результате чего, квартира не была передана иному нуждающемуся в получении жилья лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и стоящих в очереди на предоставление таких жилых помещений.
Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.