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На дороге из Северодвинска в Онегу появился странный природный объект

Об увиденном рассказывает неутомимый путешественник и депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев:

- Дерево посреди автомобильной дороги? Легко! Достаточно лишь выехать из Северодвинска в Онегу и подобные "достопримечательности" больше не смогут вас удивить.

Пока дорожники приводят в порядок 16 из почти двухсот километров дороги, остальной путь выглядит приблизительно так, как на фото (только без деревьев), но те же колдобины, ямы, камни, летящие во все стороны, отсутствующая обочина и прочие "прелести" пути в район с отсутствующей дорожной инфраструктурой. Т

То ли денег на содержание трассы выделяется недостаточно, то ли выделяется достаточно, но не на то, однако факт остается фактом – в этом году добиться явного улучшения состояния дороги Рикасиха – Кянда – Онега чиновники уже не успеют.

А дальше – дожди… Может, на следующий год и это дерево зацветет. А может, его уберут сразу же после появления этой публикации. Оставят только ямы... ну, как всегда.

  

16 август 12:21 | : Скандалы

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