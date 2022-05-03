На дороге из Северодвинска в Онегу появился странный природный объект

Об увиденном рассказывает неутомимый путешественник и депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев:
- Дерево посреди автомобильной дороги? Легко! Достаточно лишь выехать из Северодвинска в Онегу и подобные "достопримечательности" больше не смогут вас удивить.
Пока дорожники приводят в порядок 16 из почти двухсот километров дороги, остальной путь выглядит приблизительно так, как на фото (только без деревьев), но те же колдобины, ямы, камни, летящие во все стороны, отсутствующая обочина и прочие "прелести" пути в район с отсутствующей дорожной инфраструктурой. Т
То ли денег на содержание трассы выделяется недостаточно, то ли выделяется достаточно, но не на то, однако факт остается фактом – в этом году добиться явного улучшения состояния дороги Рикасиха – Кянда – Онега чиновники уже не успеют.
А дальше – дожди… Может, на следующий год и это дерево зацветет. А может, его уберут сразу же после появления этой публикации. Оставят только ямы... ну, как всегда.