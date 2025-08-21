Вверх
Архангельск: жизнь без канализации. Как город тонул в нечистотах 100 лет назад

Сегодня мы, не задумываясь, пользуемся всеми благами цивилизации. Поворачиваем кран — течет вода. Нажимаем на слив — и вода, вместе со всеми отходами, бесследно исчезает. Мы привыкли к этому и даже не представляем, какой острой и грязной была проблема водоотведения в Архангельске всего столетие назад. Расскажем об этом в совместном с РВК-Архангельск проекте #АрхангельскВодоканалЖизнь.

Обратимся к материалам городской прессы за 1914 год. Картина, которую они рисуют, шокирует. Проблема канализации, или, как тогда говорили, «ассенизации», стояла в Архангельске не просто остро — город буквально тонул в нечистотах.

Примитивные нормы и тонущие в грязи обыватели

Городские правила по устройству выгребных и помойных ям, по мнению авторов статей Архангельских городских известий, были до смешного примитивны и не отвечали даже базовым требованиям гигиены. От домовладельцев требовали лишь «плотно сколоченный» деревянный сруб для ямы и крышу над помойкой. Ни о какой водонепроницаемости речи не шло. В результате, все жидкие отходы беспрепятственно просачивались в грунт, отравляя почву и грунтовые воды. Заглянуть в такую зияющую яму можно было прямо у «приличного» дома.

«Транспорт апокалипсиса»: как вывозили нечистоты

Ситуацию усугублял катастрофический вывоз отходов. Городской обоз был маломощен — всего 13 бочек. Основную работу выполняли пригородные крестьяне, которые перевозили нечистоты в открытых ящиках и бочках, кое-как привязанных к саням. Содержимое постоянно проливалось на улицы, расплескивалось, распространяя невыносимый смрад. Запрет на очистку выгребов днем повсеместно игнорировался.

Почва как рассадник заразы

Авторы подсчитали: жители получали из водопровода и рек миллионы ведер воды. Куда она девалась? Практически вся, превратившись в сточные воды, уходила в землю. Сухого мусора вывозилась лишь ничтожная часть. Городская почва постепенно превращалась в гигантскую компостную кучу и рассадник эпидемий. Удивительно, но в таких условиях почти в каждом дворе Архангельска имелись и выгребная, и помойная яма.

Псевдо-решения: фильтры, которые не фильтруют

С появлением водопровода проблема стала еще масштабнее. Почва не справлялась с объемами стоков, а вывозить их было дорого. В качестве полумеры стали устанавливать так называемые «фильтры». На деле это были примитивные отстойники с деревянными стенками, которые почти не очищали воду. Жидкость, едва отстоявшись, сливалась в те же городские канавы или прямо в грунт. Власти, увы, узаконили это псевдо-решение.

Городские канавы — открытый коллектор

Система водоотводных канав, построенная в начале ХХ века по нормативам 40-летней давности, лишь усугубляла ситуацию. Они были разной глубины, с прогнившими деревянными стенками, часто прерывались и засорялись. В эти канавы со всех дворов стекали загрязненные ручейки. В итоге весь город стоял, по сути, на одной гигантской, открытой выгребной яме, отравлявшей воздух.

Вывод, который сделали еще тогда

Авторы статей 1914 года пришли к очевидному и для нас выводу: все попытки дренажа и улучшения вывоза нечистот — лишь полумеры. Единственное верное решение для осушения и оздоровления города — это строительство полноценной канализации с непроницаемыми трубами.

Послесловие от РВК-Архангельск

Сложно представить, что эти проблемы описывали наш город всего 100 лет назад. Современная централизованная система канализации, без которой мы сегодня не мыслим жизнь, начала закладываться в Архангельске лишь после Великой Отечественной войны. Она стала результатом масштабного труда и ключевым фактором в оздоровлении городской среды.

Когда вы в следующий раз воспользуетесь водой, вспомните этот исторический экскурс. За привычным комфортом стоит долгая история борьбы за чистоту и здоровье города, которую продолжают специалисты РВК-Архангельск, обеспечивая бесперебойную работу городского водоканала.

 

