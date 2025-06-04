Вверх
Час пик. Чисто московская история

 Час Пик. Переход с "Боровицкой" на "Библиотеку им. Ленина" разделён решётками на два рукава - левый пуст, заплетён и охраняем красно-белой угрожающей лентой, а в правый рукав вливаемся мы -- покорные пассажиры. Скорость просачивания нормальная, темп -- "прощания с... в Колонном Зале Дома Союзов".

 На моей левой руке висит Подруга - существо простодушное и прекрасное. Непросто перемещаться в пространстве на длиннющих ногах, да ещё и в ботфортах на многосантиметровых шпильках, но так ей удобней со мной целоваться - только чуть подпрыгнуть. Я зову её в шутку "Моя половина", но это не матримониальный позыв, просто она ровно вдвое моложе и вдвое легче.

 Подняв на меня тоскующие, прекрасные глаза цвета зелёного бутылочного стекла, она тихо говорит:
 -- ... у тебя нет машины.

 Это конец фразы, всё, на что хватает её буферной памяти, начни она сначала -- "мы вынуждены толкаться в этой толпе, я все ноги оттоптала, я устала, я сейчас расплачусь, а всё потому, что..." -- она забыла бы, из-за чего, собственно, огород городился.

 Да, машины давно уже нет, я счастлив, что нет, одной проблемой меньше. Терпи, Подруга, ведь природа так щедро тебя одарила, вон -- мужики оборачиваются, старательно делая при этом вид, что разыскивают кого-то в толпе позади, а сами шарят, шарят по тебе масляными глазами, и слюни просто шипят у них на губах. Некоторые, совсем офигевшие от увиденного, специально замедляют шаг, нарушая общий темп, отстают, заходят нам в тыл и гладят, гладят глазами твою попку, потея и завидуя до усёру этому толстяку в драной джинсе, который волочёт за собой такое сокровище, не очень-то бережно волочёт.

 Но ещё больше они бы завидовали, если бы увидели близко глаза этого чуда -- огромные, прозрачные, незамутнённые ни одной мыслью и даже намёком на какие-либо мозговые биохимические процессы, готовые эту мысль породить. Девственность разума. Это меня и подкупило в своё время...

 В это время раздаётся бодрый топот "казаков" и под ленту, перегораживающую левый, пустой проход, подныривает Ковбой Мальборо, спортивный, уверенный, красивый и зубастый. Окинув снисходительным взглядом нас, тупое стадо, сбившееся в тесном проходе, не решающееся пройти там, где пройдёт вот он, супер-пупер -- кент резво бежит по пустому проходу и скрывается за поворотом. Лязг и грохот. Как раз и мы достигаем угла, и я заглядываю через головы... Н-даааа...

 Резвый мажор с разгона влетел в открытый кабельный жёлоб. Не зря висела ленточка... Левая нога провалилась, видимо, первой, и сейчас вывернута, как у кузнечика -- коленкой назад. Открытый сложный. Сам кент лежит на животе, раскинув руки. Вот он шевельнулся, отходя от шока, и по всем станциям и переходам разносится вопль раненой электрички. Видать, даже со смещением...

 А толпа течёт, шаркая подошвами, равнодушно поворачивает головы, кто-то ухмыляется, кто-то качает головой -- "а не выёживайся!"...

 ...Спускаемся на перрон, я стряхиваю Подругу с локтя, привычно оглаживаю по всем местам, до которых дотягиваюсь... и заглядываю в глаза. Ё-ё-ё-ё--ё..... Ну вот, это должно было случится... Слеза дрожит в уголке прекрасного глаза цвета первосортного зелёного бутылочного стекла, а в глубине зрачка горит искорка Разума, несомненно - его, блин...

-- Бедный...ему, наверное, так больно ... вот до чего доводит тяга к оригинальности, вот чем кончается торение неторенных путей, это участь всех первопроходцев, людей неординарных...

 Она говорит, выговаривая слова, которые были слышаны, записаны на подкорку, смысл усвоен, но употребление - невозможно. И надо ж было случится, что сострадание, жалость к павшему уроду разбудили сознание, всколыхнули... блиннах, в общем -- фенита ля. Теперь она быстро прикинет палец к носу, теперь по экспоненте -- "не пара", "гусь свинье", " ты выпил мою молодость, как стакан портвейна и закусил девственностью...". Всё это уже было, не хочу умножать плохое... Прощай и будь...

 Подходит поезд, разъезжаются створки, Подруга заходит в вагон -- а я... я поощрительно и напутствующе шлёпаю её по тугой попке в последний раз, двери закрываются и поезд уползает в нору.

Я быстро иду к выходу, врезаюсь в толпу, вытекающую из прохода, на котором с моей стороны крупно предупреждено -- ВЫХОДА НЕТ!, лавирую против течения, не обращая внимания на недовольных, перепрыгиваю через турникет и выхожу в мир. Без последствий. Просто я хорошо знаю свои тропы и внимательно смотрю под ноги.

Ярослав Трусов

