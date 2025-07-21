Руки или голова? Колледж против института

Почти половина россиян считают высшее образование необязательным, следует из данных опроса. 46,3% респондентов отметили, что для комфортной жизни и успешной карьеры достаточно среднего профессионального образования — диплома колледжа, техникума или ПТУ. При этом «вышку» сочли необходимой лишь 29,3% опрошенных. (из газет)

Несколько лет назад у приятельницы сын поступил в САФУ. Сложный гуманитарный факультет, из которого выходят политологи и специалисты по пиару. Бюджетное обучение.

- Мама, ты гордишься мной?

- Конечно, милый. Но лучше бы ты учился на сварщика.

- ?!!

- Настоящая мужская профессия. Плюс востребованность. При любом режиме и в любой стране.

Мама, кстати, из нашего журналистского цеха, руководящий кадр. И такая продвинутость!

Я искренне завидую её житейской мудрости и сыну, у меня так не сложилось. В восьмом классе захотел пойти в кулинарное училище. Сколько себя помню, любимой игровой площадкой была кухня. До дыр зачитал «Книгу о вкусной и здоровой пищи», составлял меню, перепортил, наверное, тонну продуктов, достававшихся с боем в очередях, придумывая собственные рецепты. Это не поощрялось, наоборот, гоняли от холодильника, ссылаясь на дефицит и безденежье.

После заявления «хочу быть поваром!» в моей шибко интеллигентной семье с дворянскими корнями началась настоящая паника, с заламыванием рук и закатыванием глаз – «ты нас решил опозорить перед всеми родственниками и соседями». Наверное, я бы не поддался из врождённого духа противоречия… но родная мама нашла контрприём. Просто высмеяла, рассказав, как я буду потихоньку таскать сумки с продуктами с кухни ресторана к себе домой, а излишки продавать в ночной подворотне, ибо на ту поварскую зарплату прожить было сложно. Мне картинка совсем не понравилась, в системе социальных координат советского периода профессия официанта считалась гораздо престижней… не говоря уже о бармене или швейцаре.

Кстати, мама была не так уж неправа насчёт мелкого жульничества на рабочем месте. Советская власть цинично мало платила тем, кто мог что-то иметь сверху – поварам, официантам, банщикам и пр. Как бы подразумевалось – вот вам прожиточный минимум, остальное доворуете.

В армии я познакомился с парнем из подмосковного Подольска, который рассказывал, как его мать, воспитывающая одна трёх детей, каждое лето вывозила семью на юг. На какие деньги, удивлялся я. Она у меня повар в детском садике, мы даже хлеб никогда не покупали, пояснил боец с чувством собственного превосходства.

Только я не думаю, что социализм рухнул именно из-за таких мам, они как раз его жертвы.

У моей мамы путь в профессию тоже шёл через родительские препоны. Когда она объявила, что поступила в Щукинское театральное училище (350 человек на место во время прослушивания), родня только вздохнула – что ж, не хватило ума стать инженером, бегай по сцене. Жизнь у театральных актёров во все времена была скудная – ставки начинались с 80 рублей, хорошо, если подкармливали кино, радио и телевидение (плюс, конечно, ёлки). Почему нам так мало платят, возмущались на собрании труппы. А за кайф жизни, звучало в ответ, не нравится – вас ждут заводы. Тем и жили…

Конечно, можно было гордиться, что твоя мама не как у всех. Зато в соседней квартире мама, продавец кулинарии при гостиничном ресторане, каждый вечер приносила домой «некондицию» - поломанные, но всё равно вкусные пирожные. Почему ты не пойдёшь туда, где вкусно или много платят, допытывался я у своей. Потому что я люблю свою работу, а это вещи практически несочетаемые, постоянно слышал в ответ. И я по-детски терялся в желаниях любить работу и одновременно хорошо жить.

Уже потом, в армии, я столкнулся с тем, что подавляющее большинство людей идут работать не по призванию, не из-за интереса к профессии, а для того, чтобы просто жить. Мы, отпрыски советские интеллигенции, отягощенные сознанием своего высшего предназначения, могли по три раза менять институты, но шли к высшему образованию, как к самоцели.

Я люблю свою работу, гордо говорили мы детям и жёнам, потому что иного логического объяснения необходимости каждый день вставать ни свет, ни заря ради 140 рублей в месяц просто не могли придумать. Впрочем, и 200-250 рублей зарплаты, которыми одаривали представителей рабочих профессий, практически не влияли на качество жизни. Ну, лишний раз в ресторан сходить, на такси проехаться… личная машина для подавляющего большинства советских граждан оставалась несбыточной мечтой. Впрочем, я знал семьи, где умели экономить на всём и откладывать каждый месяц на отпуск, шубу или мебель… но ну её на фиг, такую жизнь.

Так вот, большинство населения нашей необъятной родины с уверенностью смотрело в завтрашний день. Закончил школу (ПТУ), ушёл в армию, потом на завод, где всегда нужны рабочие руки на любой позиции. И хорошо, если ты из рабочей династии, ваша фамилия известна и не сходит с доски почёта, вполне достойная мотивация к труду. А так, ходить каждый день к одному станку, точить одну и ту же деталь, или водить свой трамвай по одним и тем же рельсам без возможности хоть раз срезать свой путь… для меня равносильно добровольной каторге.

Вы, кстати, в курсе, что когда-то работягам платили гораздо меньше ИТР? Но потом спохватились, возник дефицит рабочих кадров, да и нарушался основополагающий принцип пролетарской гегемонии. В итоге инженеры стали малооплачиваемыми, под них постепенно подравняли остальную прослойку. Быть рабочим стало престижно, плюс праздничные заказы, путёвки-курсовки, талоны на мебель. Настолько престижно, что те, кто выбрал для себя такой путь, ленились получить даже среднее образование. Для таких даже пришлось снять «Большую перемену», чтобы загнать за парты школ рабочей молодёжи. Говорят, получилось. Немного…

Я ещё в армии начал задумываться над бессмысленной тратой средств, времени и ресурсов ради идеи всеобщего среднего образования. Разве так необходима тригонометрия будущему хлеборобу… а уж если он захочет прочесть Анну Каренину, то сделает это без всякого учебника и разбора моделей поведения главных героев любовного треугольника. Это же объективно. И параллельно видел бестолковые конторы, исследовательские институты, бюро, агентства, где просиживали штаны и юбки невостребованная интеллигенция. Просиживала за копейки, лишь бы создать иллюзию всеобщей занятости и не платить пособия по безработице.

Но вот пришла перестройка и вместе с ней изменились приоритеты. Прежде всего, стал вдруг совсем необязательным диплом о высшем образовании. И не только для выбравших бандитскую среду – мой друг, успешный бизнесмен, владелец ресторанов и производственных предприятий, даже не пытался поступать в вуз, ему с юности было некогда, он деньги делал. В работе оперирует арифметическими действиями, в основном, сложение и умножением, ему хватает. Не говоря уже о творческих профессиях, я всегда был убеждён, что писать ни один ВГИК, ни один журфак не научит. С этим нужно родиться.

Тогда самыми востребованными на рынке труда неожиданно стали финансисты и юристы. Кто бы мог подумать! Бухгалтер всегда считался чем-то бесполым, вечно простуженным, с нелепыми сатиновыми нарукавниками. А в одночасье стал таким же кадровым дефицитом, как при социализме уборщица или сантехник. Правда, с оговоркой – настоящих главбух должен не просто знать законы и циркуляры, он должен представлять, как безболезненно их обходить. Кто хоть раз в жизни открывал расчётный счёт, знает, о чём я говорю…

Но это 90-е, уже к их концу нарисовался переизбыток вышеупомянутых кадров, требовалась наивысшая квалификация. Наступила эра нефтяников и газовиков, мой одноклассник волосы на голове рвал из-за того, что в начале 80-х променял непрестижную «Керосинку им. Губкина» на перспективный Институт электронного машиностроения. Ну, сделал на волне нового мышления миллион зелёных долларов на торговле компьютерным обеспечением, деньги как пришли, так и ушли. А тема нефти оказалась практически вечной… но кто же знал.

Уже к середине первого десятилетия нового века экономическая составляющая российской жизни выровнялась. Время сумасшедших денег закончилось вместе с новаторскими и наукоёмкими идеями, бизнес преобразовался или в очень крупный, или очень мелкий, почти без сегментами среднего. Россияне стали друг друга обслуживать, возник дефицит в продавцах и официантах, но без видимого роста туристической индустрии.

Однако возродилось кой-какое производство, хотя бы в ВПК и добывающих отраслях. Вот там и требуются рабочие руки.

Время сейчас совсем не романтическое. Когда-то в следователи шли за приключениями, понимая, что по оплате это обычная работа с средним достатком, а большие деньги просто не на что тратить. Сегодня курьеры на электросамокатах выбились в число самых востребованных и высокооплачиваемых, и никакая тригонометрия в этой профессии не нужна. Это не беда, это данность.

Впрочем, меня убеждают, что техника ушла слишком далеко, что во многих рабочих специальностях необходимы глубокие знания точных наук и 11-леткой не отделаешься. Якобы такая тенденция только усугубляется. Но ведь ИИ (искусственный интеллект), как обещают, заменит не только журналистов, не только официантов и курьеров, но и сварщиков. И куда выпускнику школы податься? Разве что на факультет робототехники.

Но это случится не сегодня и не завтра. Пока же могу от себя посоветовать родителям реально оценивать способности своих выпускников и не подталкивать туда, где им не будет места. По крайней мере, избежите в последствие обвинений в свой адрес «вы украли пять лет моей жизни с вашим институтом». Вполне возможно, что ваш маленький «гений» захочет стать просто успешным в деньгах и личной жизни обывателем.

Колледж больше подходит тем, кто хочет «просто жить», у кого нет руководящих или карьерных амбиций, такие черты, как правило, проявляются ещё в подростковом возрасте. Но надо учитывать, что с выбором уровня образования одновременно выбираешь круг общения вместе с будущим спутником жизни, и это уже навсегда.

P.S. Сын приятельницы, с которого начали разговор, успешно закончил престижный факультет и уже несколько лет работает… риелтором. Не жалуется.

(фото с https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=27PxhlJdKF8)

Леонид Черток