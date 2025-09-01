Бдение митрополита Корнилия на Крестовыдвижение

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 26 сентября, в канун праздника Всемирного Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, совершил в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы всенощное бдение с чином Воздвижения Креста Господня.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня стоит особняком среди двунадесятых праздников: он посвящен не евангельской истории, а событию из жизни христианской Церкви.

В 326 году император Константин Великий очень хотел найти Крест, на котором три века назад был распят Спаситель. Он направил в Иерусалим экспедицию во главе со своей матерью, царицей Еленой. Поиски оказались успешными: в земле под Голгофой обнаружили три креста. Чтобы узнать, на каком из них страдал Спаситель, к каждому по очереди поднесли недавно умершего человека. И Господь явил чудо: возложенный на один из крестов покойник воскрес! Узнав об этом, к Голгофе прибыло множество людей, и иерусалимский архиепископ Макарий несколько раз поднял (воздвиг) Честное Древо Креста ввысь, чтобы все могли увидеть святыню.

Почти сразу Крест был разделен: одну часть царица Елена поместила в серебряный ковчег и оставила в Иерусалиме, а вторую отправила в Константинополь. Паломники, приезжавшие в Иерусалим, мечтали забрать частичку святыни с собой. Так уже в IV веке частицы Креста Господня разошлись по всей земле. Чтобы сохранить святыню от расхищения, ввели специальные меры: во время поклонения народа Кресту епископ Иерусалима крепко держал святыню руками, а стоявшие рядом диаконы следили, чтобы никто не отломал или не отгрыз кусочек (случалось и такое!).

И иерусалимская, и константинопольская части Креста бесследно исчезли во время крестовых походов XII–XIII веков.

Самая известная российская реликвия с частицей Креста Господня — это «ковчег Дионисия» со святынями, привезенными из Константинополя в 1383 году архиепископом Дионисием Суздальским. Много веков он находился в Благовещенском соборе Московского Кремля, сейчас это экспонат Кремлевского музея.